Москвичи займутся танцами и живописью на фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!»
В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» в столице можно научиться танцевать бачату, создать летние аксессуары или освоить йогу. Москвичей ждут разные мероприятия в течении трех месяцев, сообщили на сайте mos.ru.
На Краснопресненской набережной все желающие смогут создать изделия из цветного песка, игрушки из шерсти и позаниматься живописью. Также здесь можно будет сходить на диджей-сеты, танцевальные мастер-классы и дискотеки.
На набережной парка «Печатники» пройдут уличные тренировки, мастер-классы по растяжке и кроссфиту, а в амфитеатре парка жители столицы займутся паперкрафтом (бумажным моделированием).
На набережной Южного речного вокзала можно посетить выступления музыкальных коллективов и послушать литературные чтения, а Крымская набережная приглашает на уроки по сальсе, бачате и кизомбе в парке искусств «Музеон».
В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» в городе пройдет более 250 тысяч мероприятий. Фестиваль продлится до 8 сентября.
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