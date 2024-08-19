Эвакуированные из Курской области дети посетили форум-фестиваль «Москва 2030»
Более 80 детей, которые вместе с сопровождающими их родственниками были эвакуированы из Курской области в пункт временного размещения Подмосковья, посетили экскурсию по территории инновационного центра «Сколково». Об этом сообщает пресс-служба московского правительства.
В сообщении говорится, что экспозиция стала частью форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Детям рассказали о робототехнике, искусственном интеллекте и биотехнологиях, а также виртуальной и дополненной реальностях.
Кроме того, ребята увидели инновационные разработки и узнали о профессиях будущего, в том числе инженера-проектировщика роботов, которая вызвала у них особый интерес.
Также для гостей подготовили развлекательные и образовательные мероприятия, выставку креативных арт-объектов и спортивные активности.
Ранее в Департаменте экономической политики и развития столицы заявили, что в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» пройдёт открытая лекция «Экономика будущего: заменит ли искусственный интеллект человека», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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