В столице открылся шестой летний скейт-парк в рамках проекта «Лето в Москве»
Шестой скейт-парк открылся на площадке «Московских сезонов» в рамках проекта «Лето в Москве» в Южном Бутово на улице Адмирала Руднева. Об этом сообщается на официальном портале правительства Москвы.
В конце апреля в столице открылись пять летних скейт-парков и один роллердром на площади Революции. За это время их посетили уже около 18 тысяч человек. Все площадки оборудованы необходимым покрытием для тренировок. Для новичков есть возможность заниматься с куратором по предварительной записи. Также доступен прокат шлема и средств защиты для рук и ног. Предварительная запись и выбор площадки осуществляются на сайте «Московских сезонов».
На роллердроме тренировки могут посещать дети с трех лет в сопровождении взрослых, а подросткам с 10 лет достаточно письменного согласия родителей.
Помимо этого, на площадках «Московских сезонов» летом можно искупаться в бассейне и поиграть в падел-теннис.
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