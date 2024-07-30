В Москве прошло первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами

В частности, на заседании открыли набор в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы, а также запланировали проведение во второй половине августа теста системы дистанционного электронного голосования.

По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, электронное голосование – востребованный москвичами способ участия в выборах.

Он отметил, что это связано с тем, что система электронного голосования отличается удобством и надёжностью, а также широким набором возможностей для наблюдения.

В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте «ПОЛИТМОСКВЫ» можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.

