В Москве прошло первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами
Первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами прошло в столице. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
В частности, на заседании открыли набор в корпус наблюдателей Общественной палаты Москвы, а также запланировали проведение во второй половине августа теста системы дистанционного электронного голосования.
По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, электронное голосование – востребованный москвичами способ участия в выборах.
Он отметил, что это связано с тем, что система электронного голосования отличается удобством и надёжностью, а также широким набором возможностей для наблюдения.
В сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте «ПОЛИТМОСКВЫ» можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru