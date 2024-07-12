Вице-мэр Ракова: На Воробьевых горах пройдет уличный фестиваль «Москва долгоЛЕТНЯЯ»

В Москве на Воробьевых горах пройдет фестиваль «Москва долголетняя» для горожан старшего поколения, рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, участники праздника смогут принять участие в зарядке, которую проведет российская фигуристка, призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая. В течение дня старшее поколение сможет потанцевать, а любители скандинавской ходьбы получат возможность принять участие в массовом заходе по маршруту в 2,8 км. Помимо спортивных активностей «Москва долголетняя» предложит мастер-классы по рисованию и концерты.

«В этот день, 17 июля, мы ждем не только старшее поколение горожан, но и их детей, и внуков. На площадке будут работать четыре больших зоны, поэтому каждый сможет выбрать занятие по интересам, оздоровиться и зарядиться хорошим настроением», - добавила Ракова.

В зоне пленэра на Воробьевых горах пройдет конкурс шаржей на звезд. Позировать художникам старшего возраста будут певица Анна Семенович и писательница Дарья Донцова.

