Собянин: Завершено строительство связки между МСД и Симферопольским шоссе
В Москве завершилось строительство дорожной связки между Московским скоростным диаметром (МСД) и Симферопольским шоссе. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Открывая движение по новой магистрали, он указал, что в рамках проекта были построены тоннель, эстакада и мост через реку.
Также градоначальник указал, что новая связка позволит ликвидировать перепробеги до 2,5 км и сократить время проезда в среднем на 23 минуты, благодаря чему улучшится транспортная доступность для более чем 500 тысяч жителей районов Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Чертаново Южное, Чертаново Центральное, а также подмосковного поселения Булатниковского.
Отмечается, что ввод в эксплуатацию связки между МСД и Симферопольским шоссе снизит нагрузку на внутренней стороне МКАД, на Варшавском шоссе, в Ступинском проезде и на участке Россошанской улицы.
Ранее Собянин заявил, что новый мост через Москву-реку свяжет сразу три района столицы: Филевский Парк, Пресненский и Хорошево-Мневники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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