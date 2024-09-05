Собянин: Завершено строительство связки между МСД и Симферопольским шоссе

Открывая движение по новой магистрали, он указал, что в рамках проекта были построены тоннель, эстакада и мост через реку.

Также градоначальник указал, что новая связка позволит ликвидировать перепробеги до 2,5 км и сократить время проезда в среднем на 23 минуты, благодаря чему улучшится транспортная доступность для более чем 500 тысяч жителей районов Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Чертаново Южное, Чертаново Центральное, а также подмосковного поселения Булатниковского.

Отмечается, что ввод в эксплуатацию связки между МСД и Симферопольским шоссе снизит нагрузку на внутренней стороне МКАД, на Варшавском шоссе, в Ступинском проезде и на участке Россошанской улицы.

Ранее Собянин заявил, что новый мост через Москву-реку свяжет сразу три района столицы: Филевский Парк, Пресненский и Хорошево-Мневники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

