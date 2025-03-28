Собянин: Завершена реконструкция уже 289 зданий поликлиник из 340
Масштабная программа модернизации поликлиник Москвы вышла на финишную прямую. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, уже завершена реконструкция 289 из 340 зданий, основные работы завершатся к концу 2025 года.
Градоначальник указал, что выполняется не просто обновление, а фактически перестройка «с заменой всех инженерных коммуникаций».
«Это большая, серьёзная работа», – заключил он.
Ранее жительницы села Уйское Челябинской области заявили, что местная женская консультация давно требует ремонта, сообщает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мьянма объявила режим ЧП в пострадавших от землетрясения регионах
- Компания LG провела пробный перезапуск завода в РФ
- Стартовали съемки сериала «Театральная зона» с Никитой Кологривым
- АТОР не получала информацию о пострадавших в Таиланде туристах из РФ
- ВСУ фактически уничтожили газоизмерительную станцию «Суджа»
- Лолита: После турецких сериалов повышается рождаемость
- В России резко вырос спрос на мясные консервы
- Главреда «Вечерних ведомостей» Постникова задержали на выходе из спецприемника
- СМИ: Более 40 рабочих оказались под завалами обрушившегося в Бангкоке здания
- Представитель Лещенко опровергла слухи об отмене концертов из-за болезни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru