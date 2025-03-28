Собянин: Завершена реконструкция уже 289 зданий поликлиник из 340

По его словам, уже завершена реконструкция 289 из 340 зданий, основные работы завершатся к концу 2025 года.

Градоначальник указал, что выполняется не просто обновление, а фактически перестройка «с заменой всех инженерных коммуникаций».

«Это большая, серьёзная работа», – заключил он.

Ранее жительницы села Уйское Челябинской области заявили, что местная женская консультация давно требует ремонта, сообщает «Свободная пресса».

