Собянин выделил грант Российскому научному фонду

Как сообщает пресс-служба московского правительства, выделенные средства будут направлены на финансирование проектов столичных исследователей, ставших победителями различных конкурсов Российского научного фонда в 2024 году, а также лучших в 2025 году, которых определят в марте.

«С 2022 года московские исследователи подали более 350 заявок на получение грантов Российского научного фонда, а победителями стали 84 группы учёных», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что с момента учреждения Фонда в конце 2013 года, была оказана поддержка более чем 60 тысячам ученых, а объём финансирования за 10 лет составил 220 млрд рублей.

Ранее Собянин подписал постановление, согласно которому на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» появится второй флагманский центр практической подготовки колледжей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

