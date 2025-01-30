Собянин выделил грант Российскому научному фонду
Российский научный фонд получил от московских властей грант на проведение фундаментальных и поисковых исследований. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Как сообщает пресс-служба московского правительства, выделенные средства будут направлены на финансирование проектов столичных исследователей, ставших победителями различных конкурсов Российского научного фонда в 2024 году, а также лучших в 2025 году, которых определят в марте.
«С 2022 года московские исследователи подали более 350 заявок на получение грантов Российского научного фонда, а победителями стали 84 группы учёных», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что с момента учреждения Фонда в конце 2013 года, была оказана поддержка более чем 60 тысячам ученых, а объём финансирования за 10 лет составил 220 млрд рублей.
Ранее Собянин подписал постановление, согласно которому на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» появится второй флагманский центр практической подготовки колледжей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Выдача ипотечных кредитов рухнула почти на 40%
- В Турции снимут ремейк российского сериала «Почка»
- Патриарх Кирилл призвал расширить декретный отпуск
- Актриса Кейт Бланшетт возглавила фонд для кинематографистов-беженцев
- Мособлдума приняла закон о штрафах за неоплату проезда по платным дорогам
- ВСУ атаковали жилые дома в Каховке
- Потери ВСУ в Курской области составили более 56 140 военнослужащих
- Цена нефти Brent опустилась ниже 75 долларов впервые с начала января
- СМИ: Лайнер и вертолет столкнулись в Вашингтоне на высоте 90 метров
- ФАС оштрафовала ВТБ за ненадлежащую рекламу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru