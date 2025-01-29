Собянин утвердил проект планировки территории на юго-западе Москвы
29 января 202521:18
В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет построен новый квартал на юго-западе Москвы. Об этом в своем Telegram-канале заявил столичный мэр Сергей Собянин.
По его словам, новый квартал появится в районе Черемушки, его возведут для целей программы реновации.
Проектом предусмотрены развитие улично-дорожной сети, строительство четырех трансформаторных и одной распределительной подстанций, а также озеленение и благоустройство прилегающей территории.
Реализация проекта создаст более 330 рабочих мест, заключил градоначальник.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru