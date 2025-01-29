Собянин утвердил проект планировки территории на юго-западе Москвы

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будет построен новый квартал на юго-западе Москвы. Об этом в своем Telegram-канале заявил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, новый квартал появится в районе Черемушки, его возведут для целей программы реновации.

Проектом предусмотрены развитие улично-дорожной сети, строительство четырех трансформаторных и одной распределительной подстанций, а также озеленение и благоустройство прилегающей территории.

Реализация проекта создаст более 330 рабочих мест, заключил градоначальник.

