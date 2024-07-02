Собянин вручил премии авторам лучших проектов в области градостроительства
Московский мэр Сергей Собянин вручил премии Москвы 2024 года в области архитектуры и градостроительства. Об этом сообщает пресс-служба столичного правительства.
Премию учредили в 2017 году и за прошедшее время её удостоились 85 человек. Присуждают её за разработку наиболее выразительных, оригинальных и качественных архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства.
Ещё одно условие - реализация проектов должна отвечать задачам по формированию комфортной городской среды и способствовать перспективному развитию строительной отрасли.
«Поздравляю с победой в самом главном конкурсе нашей страны в области архитектуры... Вы победили, достойно победили, благодаря вашим талантам и умениям не только рисовать проекты, но и воплощать их в жизнь», — заключил мэр, обращаясь к лауреатам.
Ранее Собянин заявил, что почётный статус «московский врач» получили уже более 1700 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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