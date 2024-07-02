Собянин назначил нового главу департамента градостроительной политики Москвы
Сергей Лёвкин освобождён от должности руководителя департамента градостроительной политики Москвы. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.
В документе отмечается, что Лёвкин покинул указанный пост «по собственной инициативе».
Другим указом Собянин назначил главой департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, уволив его с поста руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.
Ранее Собянин освободил Андрея Бочкарёва от должности вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru