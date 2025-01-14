Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Девять новых площадок в пяти районах Москвы включены в программу реновации. Об этом сообщается в Telegram-канале мэры Сергея Собянина.

Эти территории расположены в пяти районах города: четыре в Южном Тушино, две в Покровском-Стрешнево и по одной в Можайском, Бирюлево Западном и Щукино.

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По словам мэра, на новых площадках можно будет построить 107,1 тыс. кв. м жилья, что позволит расселить 21 старый дом. Большая часть площадок находится на месте зданий, уже включенных в программу реновации. Всего для строительства новостроек подобрано 662 территории общей площадью около 11 млн кв. м.

Собянин также отметил, что уже построено 378 жилых комплексов, а в проектировании и строительстве находится еще около 9 млн кв. м жилья, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
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