Собянин включил в программу реновации девять новых площадок
Девять новых площадок в пяти районах Москвы включены в программу реновации. Об этом сообщается в Telegram-канале мэры Сергея Собянина.
Эти территории расположены в пяти районах города: четыре в Южном Тушино, две в Покровском-Стрешнево и по одной в Можайском, Бирюлево Западном и Щукино.
По словам мэра, на новых площадках можно будет построить 107,1 тыс. кв. м жилья, что позволит расселить 21 старый дом. Большая часть площадок находится на месте зданий, уже включенных в программу реновации. Всего для строительства новостроек подобрано 662 территории общей площадью около 11 млн кв. м.
Собянин также отметил, что уже построено 378 жилых комплексов, а в проектировании и строительстве находится еще около 9 млн кв. м жилья, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Человек погиб в ДТП с участием двух автобусов и трех легковых автомобилей в Солнечногорске
- Опрос показал, что елку сразу после январских каникул убирают только 40% россиян
- СМИ: ЕС может ввести эмбарго на российский алюминий в рамках новых санкций
- Депутат Свинцов предположил, что Google может вернуться в Россию при Трампе
- МЧС: Откачка мазута с танкера начнется после его закрепления в Черном море
- СК предъявил обвинения 27 участникам теракта в «Крокус Сити Холле»
- Минобрнауки предложило учредить стипендии имени Жириновского
- Дмитрий Певцов объявил об окончании театральной карьеры в Ленкоме
- Осужденного обвинили в демонстрации нацистской символики в Костромской области
- В Крыму задержали мужчину за похищение людей для принудительных работ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru