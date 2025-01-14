Собянин включил в программу реновации девять новых площадок

Девять новых площадок в пяти районах Москвы включены в программу реновации. Об этом сообщается в Telegram-канале мэры Сергея Собянина.

Эти территории расположены в пяти районах города: четыре в Южном Тушино, две в Покровском-Стрешнево и по одной в Можайском, Бирюлево Западном и Щукино.