Собянин: В столице в восьмой раз пройдет конкурс «Лучший книжный магазин Москвы»
Столичные власти поддержат проведение XVIII конкурса «Лучший книжный магазин Москвы», который пройдёт в августе—декабре 2024 года. Соответствующее постановление подписал московский мэр Сергей Собянин.
Участвовать в конкурсе могут предприятия, которые работают на рынке Москвы не менее шести месяцев. Это может быть как стационарный магазин с собственным помещением не менее 10 квадратных метров, либо электронная площадка со специализированным разделом.
Отмечается, что не менее 50% общей площади торгового зала магазина должно быть отведено книгам. Что касается электронных площадок, то доля книг в товарообороте не должна быть менее 50%. При этом магазин должен осуществлять торговлю книгами в розницу.
Участники будут разбиты на три группы - в зависимости от объёма годового товарооборота. В конкурсе будет три номинации - «Лучший книжный магазин общего профиля» и «Лучший специализированный книжный магазин», а также «Лучший специалист книжной торговли», в которой тоже будет три группы.
Ранее Собянин заявил, что в Москве начался приём заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru