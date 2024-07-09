Собянин: В столице в восьмой раз пройдет конкурс «Лучший книжный магазин Москвы»

Участвовать в конкурсе могут предприятия, которые работают на рынке Москвы не менее шести месяцев. Это может быть как стационарный магазин с собственным помещением не менее 10 квадратных метров, либо электронная площадка со специализированным разделом.

Отмечается, что не менее 50% общей площади торгового зала магазина должно быть отведено книгам. Что касается электронных площадок, то доля книг в товарообороте не должна быть менее 50%. При этом магазин должен осуществлять торговлю книгами в розницу.

Участники будут разбиты на три группы - в зависимости от объёма годового товарооборота. В конкурсе будет три номинации - «Лучший книжный магазин общего профиля» и «Лучший специализированный книжный магазин», а также «Лучший специалист книжной торговли», в которой тоже будет три группы.

Ранее Собянин заявил, что в Москве начался приём заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

