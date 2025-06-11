Собянин: В Москве создано уже 500 км выделенных полос для городского транспорта
Москва является лидером по числу выделенных полос среди городов Европы. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, общая протяженность выделенных полос для городского транспорта составляет уже 500 км. Юбилейная выделенка появится на пересечении Большой Академической улицы с улицей Прянишникова, по ней будут следовать семь маршрутов общественного транспорта.
«По всем выделенным полосам проходит 720 городских и больше 320 пригородных маршрутов... В результате их использования скорость движения городского транспорта увеличивается в два — четыре раза», — отметил градоначальник.
Он добавил, что о выделенным полосам также следуют скорая помощь, автомобили службы пожарной охраны и другой спецтранспорт.
Ранее автоэксперт и автожурналист Андрей Осипов назвал опасным возможный допуск на выделенные полосы мотоциклистов, сообщает RT.
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