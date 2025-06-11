Собянин: В Москве создано уже 500 км выделенных полос для городского транспорта

Москва является лидером по числу выделенных полос среди городов Европы. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин рассказал, что позволило улучшить работу городского наземного транспорта

По его словам, общая протяженность выделенных полос для городского транспорта составляет уже 500 км. Юбилейная выделенка появится на пересечении Большой Академической улицы с улицей Прянишникова, по ней будут следовать семь маршрутов общественного транспорта.

«По всем выделенным полосам проходит 720 городских и больше 320 пригородных маршрутов... В результате их использования скорость движения городского транспорта увеличивается в два — четыре раза», — отметил градоначальник.

Он добавил, что о выделенным полосам также следуют скорая помощь, автомобили службы пожарной охраны и другой спецтранспорт.

Ранее автоэксперт и автожурналист Андрей Осипов назвал опасным возможный допуск на выделенные полосы мотоциклистов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:МоскваОбщественный ТранспортВыделенные ПолосыСергей Собянин

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