Собянин рассказал, что позволило улучшить работу городского наземного транспорта
Отмена турникетов в общественном транспорте привела к ликвидации очередей на остановках и уменьшило среднее время посадки пассажиров до одной минуты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
С 2020 году пассажирам стала доступна безналичная форма расчета с помощью валидаторов. Также в последние годы существенно расширились магистральные маршруты, которые на данный момент охватывают все части города.
«Добраться в любой район Москвы можно круглосуточно. Частью системы стал и трамвай. Его пути обособляются, что делает движение более надежным и предсказуемым», — пояснил мэр.
Сеть маршрутов регулярно меняется для дополнительного удобства пассажиров. Среди прочего оптимизируются маршруты, дублирующие линии метро, уже сформированы транспортные хабы на площадях возле Савеловского, Киевского, Павелецкого и других вокзалов. Появление выделенных полос и обновление подвижного состава также сделали поездки на городском транспорте более быстрыми и удобными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru