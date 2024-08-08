Собянин: В московские клиники поступили пострадавшие из Курской области
Пятеро граждан, которые пострадали в результате обстрелов в Курской области, поступили в московские клиники. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, пациенты, которые находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии, благополучно перенесли транспортировку.
«Двое детей эвакуированы вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших – в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, один человек – в ГКБ имени Иноземцева», – уточнил Собянин.
Градоначальник отметил, что начато комплексное лечение пострадавших с применением лучших технологий, к которому были привлечены ведущие специалисты Москвы.
Он также добавил, что в Курск были направлены дополнительные медицинские бригады.
Ранее полномоченный по правам ребёнка в Курской области Наталья Листопадова заявила, что при обстрелах со стороны ВСУ пострадали девять детей, двое из которых были отправлены на лечение в Москву, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru