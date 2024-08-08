Собянин: В московские клиники поступили пострадавшие из Курской области

По его словам, пациенты, которые находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии, благополучно перенесли транспортировку.

«Двое детей эвакуированы вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших – в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, один человек – в ГКБ имени Иноземцева», – уточнил Собянин.

Градоначальник отметил, что начато комплексное лечение пострадавших с применением лучших технологий, к которому были привлечены ведущие специалисты Москвы.

Он также добавил, что в Курск были направлены дополнительные медицинские бригады.

Ранее полномоченный по правам ребёнка в Курской области Наталья Листопадова заявила, что при обстрелах со стороны ВСУ пострадали девять детей, двое из которых были отправлены на лечение в Москву, сообщает RT.

