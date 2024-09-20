Собянин: В этом году гранты получило рекордное число НКО

Подведены итоги конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО), победителями стали 262 проекта, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, НКО столицы принимают участие в важнейших городских программах. Грантовый конкурс из года в год помогает им воплощать в жизнь значимые проекты, указал Собянин.

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Так, при подаче заявок на конкурс участники могли выбрать из 12 номинаций, которые охватывают различные направления работы. В этом году в нем рекордное количество победителей. Больше всего их в номинации «Молодежь Москвы» — 62 проекта. В свою очередь 55 патриотических инициатив стали победителями второй по популярности номинации «Наше наследие». На третьем месте расположилась «ЗОЖ и спорт», в ней 37 победителей.

Поддержку от столицы более чем за 20 лет получили свыше 3,4 тысячи проектов НКО.

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ФОТО: ТАСС / Максим Блинов
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