Собянин: В этом году гранты получило рекордное число НКО

Так, при подаче заявок на конкурс участники могли выбрать из 12 номинаций, которые охватывают различные направления работы. В этом году в нем рекордное количество победителей. Больше всего их в номинации «Молодежь Москвы» — 62 проекта. В свою очередь 55 патриотических инициатив стали победителями второй по популярности номинации «Наше наследие». На третьем месте расположилась «ЗОЖ и спорт», в ней 37 победителей.

Поддержку от столицы более чем за 20 лет получили свыше 3,4 тысячи проектов НКО.

