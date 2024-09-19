Собянин сообщил, что в столице выпустили почти 30 миллионов карт москвича

За 23 года в Москве было выпущено более 29,8 миллиона карт москвича, сегодня она является универсальным инструментом для доступа к городским услугам и сервисам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что карта предоставляет возможность льготного или бесплатного проезда в городском транспорте. Также позволяет записываться к врачу, бесплатно посещать музеи в рамках программы «Музеи — детям» и получать скидки на товары и услуги.

Получить карту могут учащиеся, студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью, члены многодетных семей и другие льготные категории граждан. С 2022 года оформление карты доступно исключительно онлайн с помощью портала mos.ru.

Уточнить статус карты и узнать любую интересующую о ней информацию позволяет новый сервис, который начал работу в 2024 году.

