Собянин: В этом году будет обустроена Кадашевская и Пушкинская набережные

За последние годы в столице благоустроили 42 набережные Москвы-реки, в 2024 году планируется обустройство еще 42 набережных, в том числе Кадашевской и Пушкинской, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Сергей Собянин рассказал, как город поддерживает чистоту Москвы-реки

Так, на Кадашевской набережной планируется расширить тротуары, поставить скамейки и фонари, а также озеленить территорию. Пушкинская набережная в свою очередь станет всесезонной площадкой для отдыха, прогулок и мероприятий.

Помимо этого, специалисты приведут в порядок востребованные пространства Большого и Малого Строгинских затонов, а также обновят набережную в музее-заповеднике «Коломенское». Там появятся павильоны речного транспорта, свадебный сад и беговая дорожка. Кроме того, обновятся 18 набережных реки Яузы – там сделают небольшие зоны отдыха со скамейками.

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ФОТО: ТАСС / Максим Блинов
ТЕГИ:Москва-рекаБлагоустройствоСобянин

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