Сергей Собянин рассказал, как город поддерживает чистоту Москвы-реки

В преддверии Дня Москвы-реки, который отмечается 19 июля, мэр столицы Сергей Собянин рассказал о том, как специалисты заботятся о главной реке города. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Собянин отметил, что поддержанием чистоты водоема занимается государственное предприятие «Мосводосток», которое в сезон навигации каждый день очищает реку от загрязнений.

Помимо этого, государственная компания «Гормост» в течении года осуществляет ремонт мостов и набережных, а также проводит гидротехнические работы на причалах. Так, недавно было окончено обновление причалов Сетунь на Воробьевской набережной и Кутузовский на набережной Тараса Шевченко.

Мэр подчеркнул, что за безопасность жителей столицы отвечают спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Так, в акватории Москвы-реки находятся 15 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная.

В 2024–2025 годах планируется ремонт двух поисково-спасательных станций — «Кировской» и «Татарово».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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