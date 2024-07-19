Сергей Собянин рассказал, как город поддерживает чистоту Москвы-реки

Собянин отметил, что поддержанием чистоты водоема занимается государственное предприятие «Мосводосток», которое в сезон навигации каждый день очищает реку от загрязнений.

Помимо этого, государственная компания «Гормост» в течении года осуществляет ремонт мостов и набережных, а также проводит гидротехнические работы на причалах. Так, недавно было окончено обновление причалов Сетунь на Воробьевской набережной и Кутузовский на набережной Тараса Шевченко.

Мэр подчеркнул, что за безопасность жителей столицы отвечают спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Так, в акватории Москвы-реки находятся 15 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная.

В 2024–2025 годах планируется ремонт двух поисково-спасательных станций — «Кировской» и «Татарово».

