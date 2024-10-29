Собянин: В День народного единства парковка на улицах Москвы будет бесплатной

Так, динамический тариф на парковку в Москве с 1 ноября запустят для всех водителей в пилотном режиме. Об этом заявили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Стоимость стоянки уже не раз составляла 0 рублей.

В проекте участвуют улицы Ильинка, Новая площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок, Рождественский бульвар. Для них стоимость парковки стартует от 0 рублей при минимальной занятости машиномест, в зависимости от загруженности она будет изменяться. Максимальная стоимость стоянки, когда свободных мест практически не останется, составит 800 рублей в час.

