Собянин: В День народного единства парковка на улицах Москвы будет бесплатной
В День народного единства парковка на улицах Москвы будет бесплатной, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
А 3 ноября в городе будет действовать воскресный режим, платить нужно будет на улицах с тарифами от 380 до 600 рублей и в зонах динамического тарифа.
Так, динамический тариф на парковку в Москве с 1 ноября запустят для всех водителей в пилотном режиме. Об этом заявили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Стоимость стоянки уже не раз составляла 0 рублей.
В проекте участвуют улицы Ильинка, Новая площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок, Рождественский бульвар. Для них стоимость парковки стартует от 0 рублей при минимальной занятости машиномест, в зависимости от загруженности она будет изменяться. Максимальная стоимость стоянки, когда свободных мест практически не останется, составит 800 рублей в час.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru