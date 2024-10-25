Собянин: Комфортный город притягивает к себе людей
Человеческий фактор – это секрет успеха современного города, поэтому мегаполисы стремятся притягивать образованных и креативных людей, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава города подчеркнул, что современная экономика — это экономика услуг, для которой требуется высокая концентрация населения. Москва позиционирует себя как лидера в этом вопросе. Для сохранения этого статуса город создает для жителей максимально комфортную среду.
По его словам, столица входит в пятерку крупнейших городов мира по экономике и покупательной способности населения. Так, больше 20% ВВП страны — это Москва. При этом он подчеркнул, что ВВП связаны инновациями и ИТ-технологиями. Также, по его словам, 80% ресурсов сегодня создают города, а в ближайшие десятилетия в мегаполисах будет производиться две трети мирового ВВП.
Собянин также рассказал о развитии в Москве общественного транспорта и МЦК, которое увеличило сеть почти в 1,8 раза, а также об увеличении сети МЦД. Помимо этого, Москва является лидером по строительству жилья, а к 2032 году ожидается, что все расходы на программу реновации будут полностью возвращены в бюджет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru