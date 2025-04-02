Собянин: В апреле и мае в Москве пройдут мероприятия в честь 90-летия метро

Московскому метрополитену, который является визитной карточкой и главным транспортом российской столицы, в мае текущего года исполнится 90 лет. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин сообщил об итогах первых пяти лет работы Некрасовской линии метро

По его словам, посвящённые юбилею праздничные мероприятия пройдут в столице в апреле и мае. Одной из главных площадок станет станция метро «Сокольники», где 15 мая представят историческую реконструкцию запуска метрополитена в 1935 году.

Градоначальник также отметил, что на станции метро «Полежаевская» впервые пройдёт выставка спецтехники метрополитена, а на Кольцевой линии - парад поездов.

«Инфраструктура метрополитена будет украшена, а по городу начнут курсировать тематические поезда, трамваи и автобусы», - заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что в 2025 году откроется ещё четыре станции Троицкой линии метро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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