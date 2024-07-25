Собянин: Центр беспилотных авиасистем МГТУ Баумана в «Рудневе» увеличится втрое

Правительство Москвы решило расширить Центр компетенций беспилотных авиационных систем Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. В рамках этого проекта планируется ремонт помещений и установка нового современного оборудования. Постановление о расширении подписал Сергей Собянин, сообщается в Telegram-канале мэра Москвы.

Центр, открытый в индустриальном парке «Руднево» в 2023 году, предназначен для развития технологий и инновационных решений в области беспилотных авиационных систем (БАС). Он также служит площадкой для сотрудничества между научными подразделениями университета и отраслевыми организациями, занимаясь разработкой научно-технических программ, исследованием технологий и анализом нормативных документов.

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В 2024 году площадь центра расширится с 300 до 1000 квадратных метров. В центре установят новейшее оборудование, включая сервер для нейронных сетей, осциллографы, 3D-принтеры, автоматические системы для установки чипов и другие высокотехнологичные устройства.

Собянин отметил, что в обновленных помещениях появятся учебные аудитории, лаборатории и постоянная экспозиция отечественных компонентов для беспилотных авиационных систем.

Расширение центра обеспечит дополнительный стимул для развития беспилотных авиационных систем и в будущем поможет повысить долю отечественных комплектующих в данной и смежных отраслях, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Максим Блинов
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