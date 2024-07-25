Собянин: Центр беспилотных авиасистем МГТУ Баумана в «Рудневе» увеличится втрое

В 2024 году площадь центра расширится с 300 до 1000 квадратных метров. В центре установят новейшее оборудование, включая сервер для нейронных сетей, осциллографы, 3D-принтеры, автоматические системы для установки чипов и другие высокотехнологичные устройства.

Собянин отметил, что в обновленных помещениях появятся учебные аудитории, лаборатории и постоянная экспозиция отечественных компонентов для беспилотных авиационных систем.

Расширение центра обеспечит дополнительный стимул для развития беспилотных авиационных систем и в будущем поможет повысить долю отечественных комплектующих в данной и смежных отраслях, передает «Радиоточка НСН».