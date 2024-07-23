Собянин: Технопарки помогают развивать научно-промышленный потенциал Москвы

Он отметил, что в начале 2024 года в эксплуатацию был введен промышленный технопарк «Алабушево» собой экономической зоны «Технополис Москва». Его возведение осуществляется по программе стимулирования создания мест приложения труда. Так, благодаря проекту в Зеленограде откроется порядка 2,5 тысячи рабочих мест.

Мэр подчеркнул, что площадки уже полностью забронированы высокотехнологичными компаниями, а суммарно по реализующейся программе в Москве появятся около 20 промышленных объектов и более 17,3 тысячи рабочих мест.

