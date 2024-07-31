Собянин сообщил о строительстве развязки у будущей станции метро «Корниловская»
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что прямой съезд с Московского скоростного диаметра (МСД) на Каширское шоссе в сторону МКАД готов на 75%. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.
По заверению мэра, благодаря новой развязке снизится загруженность дорог на Каспийской улице.
градоначальник также рассказал о том, что транспортная развязка в районе будущей станции метро «Корниловская» построена уже на 58%. На сегодняшний день специалисты делают путепровод и работают с коммуникациями.
Мост через Москву-реку в районе улицы Мясищева достроили на 75%. Он уже соединила два берега реки. Мэр столицы отметил, что по завершении строительства моста появится прямая связь между районами Филевский Парк и Хорошево-Мневники.
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