Собянин сообщил о строительстве развязки у будущей станции метро «Корниловская»

По заверению мэра, благодаря новой развязке снизится загруженность дорог на Каспийской улице.

градоначальник также рассказал о том, что транспортная развязка в районе будущей станции метро «Корниловская» построена уже на 58%. На сегодняшний день специалисты делают путепровод и работают с коммуникациями.

Мост через Москву-реку в районе улицы Мясищева достроили на 75%. Он уже соединила два берега реки. Мэр столицы отметил, что по завершении строительства моста появится прямая связь между районами Филевский Парк и Хорошево-Мневники.

