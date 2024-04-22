Эксперт: транспортные развязки создают комфортный трафик для движения людей

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал в своем Telegram-канале строительство крупной дорожной развязки на пересечении двух новых шоссе — Филимонковского и Ракитки. По его словам, она позволит открыть бессветофорное движение на этом участке, что избавит местных жителей от пробок, особенно на выезде из посёлка Марьино. Кроме того, появится удобный разворот на шоссе Ракитки.



В рамках проекта будут построены эстакада вдоль шоссе Ракитки, левоповоротный съезд на Филимонковское шоссе в сторону МКАД, съезд на перспективную 3-ю очередь автомобильной дороги Марьино — Саларьево в сторону Троицка, разворотный съезд на шоссе Ракитки для движения в сторону Киевского шоссе, а также автомобильная парковка в районе новой развязки.



Ввод развязки в эксплуатацию намечен на 2027 год.



Глава Комитета по строительству Московского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Олег Филиппов заявил о беспрецедентных темпах строительства транспортных инженерных сооружений в столичной агломерации.



«За 10 лет построено 57 эстакад, 10 тоннелей, 11 путепроводов. Все это создает комфортный трафик для движения людей и грузов. Важно, что работы ведутся по плану, утвержденному в соответствии с проектами будущих жилищных комплексов и развития городских территорий, параллельно с ними, а иногда – опережающими темпами», - сказал он.



Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в Москве в текущем году запланировано строительство 68 километров дорог, в том числе 20 искусственных сооружений и девяти пешеходных переходов.

