Собянин: Реорганизация бывшей промзоны «Воронцово» завершится в 2030 году

В столице продолжается реорганизация бывших промышленных зон по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что неэффективно используемые территории становятся комфортными пространствами для жизни, отдыха и работы. Одна из них – бывшая промзона «Силикатные улицы», которая расположена в районе Хорошево-Мневники и входит в территорию проекта «Большой Сити».

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Планируется, что на месте промзоны в Хорошево-Мневниках до 2035 года построят порядка двух миллионов «квадратов» недвижимости. Это в том числе и жилые дома, и объекты общественно-делового и социального назначения. В эксплуатацию уже ввели жилой комплекс, детсад и школу. Благодаря новым станциям «Народное Ополчение» Большой кольцевой линии метро и Хорошево Московского центрального кольца в район удобно добираться.

Еще одна бывшая промышленная зона «Воронцово» находится в районах Обручевский, Черемушки и Коньково. Здесь возведут свыше миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе социальные, общественно-деловые объекты и жилье. Закончить работы на территории этой промзоны планируют в 2030 году.

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
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