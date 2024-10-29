Собянин: Реорганизация бывшей промзоны «Воронцово» завершится в 2030 году

Планируется, что на месте промзоны в Хорошево-Мневниках до 2035 года построят порядка двух миллионов «квадратов» недвижимости. Это в том числе и жилые дома, и объекты общественно-делового и социального назначения. В эксплуатацию уже ввели жилой комплекс, детсад и школу. Благодаря новым станциям «Народное Ополчение» Большой кольцевой линии метро и Хорошево Московского центрального кольца в район удобно добираться.

Еще одна бывшая промышленная зона «Воронцово» находится в районах Обручевский, Черемушки и Коньково. Здесь возведут свыше миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе социальные, общественно-деловые объекты и жилье. Закончить работы на территории этой промзоны планируют в 2030 году.

