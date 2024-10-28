Ефимов: Свыше миллиона «квадратов» жилья под реновацию построят по проектам КРТ

В рамках программы реновации и для иных нужд Москвы привлеченные компании и правообладатели построят жилье на земельных участках площадью около 354 га по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«По программе комплексного развития территорий привлеченные по результатам торгов девелоперы и правообладатели земли и объектов недвижимости реализуют 14 проектов КРТ общей площадью почти 354 гектара, в рамках которых они построят в том числе жилые комплексы для целей программы реновации и иных нужд города. Общая площадь таких новостроек превысит один миллион квадратных метров. Будущие кварталы благоустроят и озеленят, во дворах разместят детские площадки и места для занятий спортом на открытом воздухе», — отметил вице-мэр.



Жилье по программе реновации возведут в шести столичных административных округах.



В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман заявил, что 14 проектов КРТ предусматривают строительство порядка 9,3 млн «квадратов» недвижимости —5,7 млн «квадратов» жилья, около 2,5 млн квадратных метров социальных и общественно-деловых объектов и свыше миллиона «квадратов» производств.



КРТ позволит построить не только современные жилые дома, но и создать качественную городскую среду.



Министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский заявил, что по программе реновации около 20 тысяч москвичей получат просторные квартиры с улучшенной отделкой, а на нежилых первых этажах откроются салоны красоты, кафе, аптеки, магазины и иные объекты инфраструктуры.



Сегодня в столице по поручению мэра Москвы Сергея Собянина реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.

