Собянин рассказал о победах столичных школьников на международных олимпиадах
На Всероссийской олимпиаде школьников столичные ученики завоевали 260 дипломов победителей, а на международных соревнованиях – 35 медалей. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил, что московское образование является лидером по российским показателям и может составить конкуренцию мировому – результаты москвичей на олимпиадах это подтверждают.
Так, московские школьники по итогам девяти соревнований выиграли уже 35 медалей, что втрое больше, чем в 2010 году.
Мэр подчеркнул, что победителям и призерам международных олимпиад дадут денежные премии и гранты мэра Москвы. Так, за золотую медаль победители получат от города полтора миллиона рублей, за серебярянную – миллион, и за бронзовую – 500 тысяч рублей.
Обладательница золотой медали Международной олимпиады по экономике Дарья Голубева, которая учится в лицее «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова, рассказала, что благодаря насыщенной подготовке смогла пройти отбор на олимпиаду. Другой победитель, но уже международных олимпиад по химии Сергей Росляков отметил, что участие в международных олимпиадах помогает в дальнейшем получении образования.
Кристиан Рымарчук – серебряный медалист Европейской географической олимпиады, рассказал, что для него участие в таких мероприятиях это уникальный шанс повидать мир. Так, благодаря олимпиаде он посетил Сербию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru