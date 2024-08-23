Собянин рассказал о победах столичных школьников на международных олимпиадах

На Всероссийской олимпиаде школьников столичные ученики завоевали 260 дипломов победителей, а на международных соревнованиях – 35 медалей. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что московское образование является лидером по российским показателям и может составить конкуренцию мировому – результаты москвичей на олимпиадах это подтверждают.

Школьники из России выиграли золотые медали на олимпиаде по ИИ

Так, московские школьники по итогам девяти соревнований выиграли уже 35 медалей, что втрое больше, чем в 2010 году.

Мэр подчеркнул, что победителям и призерам международных олимпиад дадут денежные премии и гранты мэра Москвы. Так, за золотую медаль победители получат от города полтора миллиона рублей, за серебярянную – миллион, и за бронзовую – 500 тысяч рублей.

Обладательница золотой медали Международной олимпиады по экономике Дарья Голубева, которая учится в лицее «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова, рассказала, что благодаря насыщенной подготовке смогла пройти отбор на олимпиаду. Другой победитель, но уже международных олимпиад по химии Сергей Росляков отметил, что участие в международных олимпиадах помогает в дальнейшем получении образования.

Кристиан Рымарчук – серебряный медалист Европейской географической олимпиады, рассказал, что для него участие в таких мероприятиях это уникальный шанс повидать мир. Так, благодаря олимпиаде он посетил Сербию.

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