Собянин рассказал, как Москва помогает родным участников СВО в развитии карьеры
Одна из самых востребованных услуг в едином центре поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей – услуга по развитию карьеры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
Мэр отметил, что специалисты помогают в составлении резюме, подборе вакансий и программ обучения, готовят к собеседованиям и встречам с работодателями. По его словам, с марта 2023 года оказано свыше восьми тысяч таких услуг, при этом каждому обратившемуся предлагается индивидуальная помощь.
Также в центре действует несколько новых карьерных сценариев, например, «Хочу помогать своим» разработан для тех, кто хочет работать в промышленности, «Хочу новую работу» - для желающих сменить сферу деятельности. Кроме того, в рамках сценария «Вернуться на прежнее место работы» специалисты центра помогут восстановить навыки и получить новые знания.
Программы профессиональной переподготовки пользуются большим спросом среди жен и детей участников СВО. Самые популярные направления - менеджер маркетплейсов, административная работа, ИТ-сфера, веб-дизайн.
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