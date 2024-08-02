Собянин: Более 160 тысяч услуг участникам СВО оказали в едином центре поддержки

Специалисты единого центра поддержки оказали более 160 тысяч услуг участникам специальной военной операции. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В распоряжении центра уникальная инфраструктура и передовые сервисы. Здесь предоставляют юридические консультации, психологическую поддержку, помощь в поиске работы, подборе программ обучения, открытии дела, оформлении мер поддержки для действующих и бывших военнослужащих и их семей. Также специалисты проводят консультации по медицинской реабилитации, протезированию, обеспечению средствами реабилитации и адаптации.

«В центре также реализуется программа возвращения ветеранов к гражданской жизни после окончания службы. Работает спортивно-досуговый клуб», — написал Собянин в Telegram-канале.

Кроме того, детям участников СВО доступен летний досуговый центр. Центр поддержки расположен по адресу Береговой проезд, дом 8, строение 2 и работает во вторник-воскресенье.

