Собянин: Принята стратегия развития ВДНХ до 2030 года

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о принятии стратегии ВДНХ до 2030 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Мэр отметил, что в предыдущее десятилетие власти занимались возрождением выставки, а сегодня ВДНХ стала центром отдыха, культуры, инноваций и туризма.