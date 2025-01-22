Собянин: Принята стратегия развития ВДНХ до 2030 года
Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о принятии стратегии ВДНХ до 2030 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Мэр отметил, что в предыдущее десятилетие власти занимались возрождением выставки, а сегодня ВДНХ стала центром отдыха, культуры, инноваций и туризма.
Так, восемь из 10 приезжающих в Москву людей обязательно посещают ВДНХ. Несмотря на то, что реставрационные работы еще продолжаются, Собянин отметил, что сейчас власти могут уделить больше внимания гостеприимству, качеству среды и здоровому образу жизни.
На ВДНХ планируют создать гостиничный комплекс и теннисные корты. В прошлом году там начали строить «ВДНХ ЭКСПО». Он станет главной профильной площадкой страны. Помимо прочего, ВДНХ планируют развивать как всесезонную и круглосуточную развлекательную площадку, подчеркнул мэр.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru