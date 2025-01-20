Собянин назвал объекты, которые построят в рамках масштабных инвестпроектов
Москва с 2022 года предоставила бизнесу без торгов почти 700 гектаров земли в рамках масштабных инвестпроектов, более 360 га выделили в 2024 году. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
В своем Telegram-канале градоначальник рассказал о нескольких проектах.
«В Хорошевском районе появится многофункциональный деловой центр – 10- и 21-этажные здания; в Тверском районе инвестор построит театр мюзикла на месте бывшей Щукинской сцены; в Троицке будет возведена вторая очередь технопарка, создано больше 500 рабочих мест», – подчеркнул Собянин.
Как отметил мэр, предприятия могут расширяться или возводить новые производства в рамках МаИП. Инвесторы арендовали около 270 га по льготной ставке один рубль в год. Собянин уточнил, что в Некрасовке запустят завод по выпуску горизонтальных расточных станков с 1 100 рабочих мест, в Зеленограде построят комплекс по производству мебели, а в Очаково-Матвеевском — предприятие по изготовлению малых архитектурных форм, столярных изделий, компонентов уборочной техники.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru