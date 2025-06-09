Собянин: Открыт лечебный корпус больницы имени Иноземцева после реконструкции

По его словам, работы по модернизации шли около двух лет. Семиэтажный корпус был оснащён современным оборудованием, что позволит улучшить качество диагностики и увеличить число принимаемых пациентов.

«Здесь будут оказывать медицинскую помощь по таким профилям, как челюстно-лицевая и эндокринная хирургия, оториноларингология и офтальмология», — уточнил градоначальник.

Он добавил, что будет выполнен ремонт ещё в двух корпусах ГКБ.

Ранее Собянин заявил, что в больнице № 52 открылось отделение трансплантации органов и тканей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».