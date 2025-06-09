Собянин: Открыт лечебный корпус больницы имени Иноземцева после реконструкции
Лечебный корпус № 1 городской клинической больницы (ГКБ) имени Ф.И. Иноземцева на Фортунатовской улице открылся после реконструкции. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Себянин.
По его словам, работы по модернизации шли около двух лет. Семиэтажный корпус был оснащён современным оборудованием, что позволит улучшить качество диагностики и увеличить число принимаемых пациентов.
«Здесь будут оказывать медицинскую помощь по таким профилям, как челюстно-лицевая и эндокринная хирургия, оториноларингология и офтальмология», — уточнил градоначальник.
Он добавил, что будет выполнен ремонт ещё в двух корпусах ГКБ.
Ранее Собянин заявил, что в больнице № 52 открылось отделение трансплантации органов и тканей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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