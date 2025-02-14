Собянин открыл летно-испытательный комплекс в «Рудневе»

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал об открытии летно-испытательного комплекса для беспилотных авиационных систем (БАС) в индустриальном парке «Руднево», где также находится Федеральный центр беспилотных авиационных систем (АНО «ФЦ БАС»).

Он отметил, что по поручению президента РФ Владимира Путина в столице продолжается развитие беспилотных авиационных систем.

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Так, в «Руднево» создан образовательный центр по подготовке кадров для производства, производственный центр, где производят различные БПЛА. Мэр отметил, что сегодня официально вводится самый крупный летно-испытательный центр, где будут испытывать новые разработки и обучать операторов для управления дронами.

По словам Собянина, правительство Москвы совместно с министерством обороны России разрабатывает программу обучения операторов БАС.

В свою очередь заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров поблагодарил власти Москвы за создание летно-испытательного комплекса. Он отметил, что здесь обучаются бойцы, которые получили теорию, а потом серьезную практику.

Согласно материалам пресс-службы мэра, для строительства летно-испытательного комплекса был выделен участок площадью 11 га.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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