Собянин открыл комплекс концерна «Калашников» в «Технополисе Москва»

«"Технополис Москва" — одна из самых крупных особых экономических зон нашей страны. Сегодня здесь работает больше 200 предприятий, 22 тысячи человек трудится. Самое главное — очень динамично развивается. Сегодня в прекрасном, отличном производственном корпусе разместился знаменитый концерн "Калашников"», — заявил глава города.

Комплекс начали строить в сентябре прошлого года. Предприятие разместилось на площади в 34 тысячи кв. метров. Сообщается, что оно уже создало тысячи рабочих мест для Москвы.

Отмечается, что при строительстве были использованы новейшие архитектурные решения. Производственный корпус был спроектирован без внутренних колонн. Это позволило освободить пространство для размещения оборудования любого размера. Внутри самого объекта построены два гидравлических подъемника. Их предусмотрели для транспортировки грузов весом до семи тонн.

Здание было признано не только монументальным, но и высокотехнологичным. Его фасад из стемалита, который позволяет существенно снизить потери тепла, был признан лучшим архитектурным решением по версии премии «Лучший промышленный дизайн России — 2024». Он стал лауреатом сразу двух номинаций: «Дизайн промышленных пространств» и «Народный выбор».

