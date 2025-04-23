Собянин открыл комплекс концерна «Калашников» в «Технополисе Москва»
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественной церемонии открытия нового заводского комплекса АО «Концерн "Калашников"», сообщил он в своем Telegram-канале. Градоначальник отметил, что объект построен в особой экономической зоне столицы.
«"Технополис Москва" — одна из самых крупных особых экономических зон нашей страны. Сегодня здесь работает больше 200 предприятий, 22 тысячи человек трудится. Самое главное — очень динамично развивается. Сегодня в прекрасном, отличном производственном корпусе разместился знаменитый концерн "Калашников"», — заявил глава города.
Комплекс начали строить в сентябре прошлого года. Предприятие разместилось на площади в 34 тысячи кв. метров. Сообщается, что оно уже создало тысячи рабочих мест для Москвы.
Отмечается, что при строительстве были использованы новейшие архитектурные решения. Производственный корпус был спроектирован без внутренних колонн. Это позволило освободить пространство для размещения оборудования любого размера. Внутри самого объекта построены два гидравлических подъемника. Их предусмотрели для транспортировки грузов весом до семи тонн.
Здание было признано не только монументальным, но и высокотехнологичным. Его фасад из стемалита, который позволяет существенно снизить потери тепла, был признан лучшим архитектурным решением по версии премии «Лучший промышленный дизайн России — 2024». Он стал лауреатом сразу двух номинаций: «Дизайн промышленных пространств» и «Народный выбор».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Полицейский в Краснодарском крае получил девять лет за превышение полномочий
- Министр труда пообещал повысить пособие для молодых мам в 2026 году
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 170 солдат и шесть САУ
- Суд отправил экс-замминистра энергетики Мочальникова в колонию
- Силуанов назвал здоровой финансовую систему России
- Заочно осужденный за убийство Талькова Шляфман заявил о своей невиновности
- РЖД внедрят ИИ для прогнозирования продаж билетов и составления тарифов
- В Забайкалье сократили время продажи алкоголя на три часа
- Симоньян назвала прорывом меморандум RT Arabic и Министерства информации Омана
- Стивен Содерберг начал работу над фильмом о последнем интервью Джона Леннона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru