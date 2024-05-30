Собянин: Около 100 школ будет построено в Москве в ближайшие три года

По его словам, это светлые и просторные здания, которые были возведены по индивидуальным проектам. В них дети могут проводить весь день, «занимаясь спортом, творчеством, исследованиями», а в некоторых учебных заведениях есть ещё и «кино- и фотолаборатории, вокальные и хореографические студии».

Градоначальник отметил, что в Москве продолжается проектирование и строительство новых школ. В частности, это учебные заведения в Ватутинках, в районе Лефортово и на улице Тюменская на 1200, 1150 и 600 мест, соответственно.

«В ближайшие три года планируем возвести ещё около сотни школ», – заключил мэр.

Ранее Собянин заявил, что в Москве под заселение по реновации с начала 2024 года передали 20 жилых комплексов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

