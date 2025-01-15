Собянин: Новый стандарт позволил оказывать экстренную помощь в 1,5 раза быстрее
Во флагманских центрах столицы в прошлом году спасли почти 370 тысяч человек, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что с введением нового стандарта медики оказывают помощь в 1,5 раза быстрее. По словам Собянина, теперь с момента поступления пациента до первичного осмотра проходит не более 20 минут. В распоряжении специалистов находится новейшая медтехника и почти 60 суперсовременных операционных, часть из них – уникальные гибридные.
Градоначальник указал, что в каждом флагманском центре функционирует цифровая система «Триаж». Она проводит анализ показателей здоровья и распределяет поступающих по трем функциональным зонам. Сегодня в городе работают пять флагманских центров, еще один, в больнице имени Буянова, будет открыт в 2025 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru