Собянин: НКО могут арендовать городские помещения за 30% от стоимости
В Москве за последние 14 лет была создана система различных льгот и возможностей в имущественной сфере, в числе которых — аренда городской недвижимости по сниженным ставкам. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что учебные заведения с лицензией на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование могут арендовать недвижимость по ставке 1,8 тысячи рублей за квадратный метр в год.
Для организаций, предоставляющих услуги среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, действует ставка 3,5 тысячи рублей. Аналогичный размер ставки предусмотрен для предпринимателей, открывающих в городских помещениях медицинские центры, стоматологические клиники и другие объекты.
«Общественные объединения, социально ориентированные некоммерческие организации, общероссийские профсоюзы и другие компании могут арендовать городские помещения за 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год или за 30% от рыночной стоимости», - написал градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что власти Москвы наращивают грантовую и кредитную помощь для высокотехнологичных компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru