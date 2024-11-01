Собянин: НКО могут арендовать городские помещения за 30% от стоимости

Он уточнил, что учебные заведения с лицензией на дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование могут арендовать недвижимость по ставке 1,8 тысячи рублей за квадратный метр в год.

Для организаций, предоставляющих услуги среднего профессионального, высшего или дополнительного образования, действует ставка 3,5 тысячи рублей. Аналогичный размер ставки предусмотрен для предпринимателей, открывающих в городских помещениях медицинские центры, стоматологические клиники и другие объекты.

«Общественные объединения, социально ориентированные некоммерческие организации, общероссийские профсоюзы и другие компании могут арендовать городские помещения за 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год или за 30% от рыночной стоимости», - написал градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что власти Москвы наращивают грантовую и кредитную помощь для высокотехнологичных компаний, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

