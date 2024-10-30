Сергей Собянин сообщил о планах строительства дорог у станции метро «Саларьево»
В Москве утвердили проект планировки улично-дорожной у метро «Саларьево» в районе Коммунарка, сообщил мэр города Сергей Собянин.
По его словам, реализация проекта улучшит транспортное обслуживание строящегося жилого комплекса “1-й Саларьевский” и в целом района с населением более 165 тысяч человек.
На время работ для удобства и безопасности пешеходов обустроят дополнительные регулируемые переходы и тротуары.
Адресная инвестиционная программа Москвы включает перечень объектов, запланированных к строительству и реконструкции. Например, по программе в ближайшие три года планируем ввести 259 километров дорог и 45 искусственных сооружений. В течение трех лет власти намерены завершить соединения южного направления Московского скоростного диаметра и автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.
Также планируется построить новый мост через Москву-реку и благоустроить ряд набережных. Среди них Симоновская, Карамышевская и набережную Москвы-реки от парка «Фили» до территории театра «Мастерская Петра Фоменко».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru