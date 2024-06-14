На mos.ru появился раздел о выборах депутатов Московской городской Думы

Благодаря новому разделу на портале москвичи смогут узнать, как принять участие в электронном голосовании и другие подробности выборов, которые пройдут 6-8 сентября. Проголосовать можно будет как онлайн, так и на участке.



Принять участие в онлайн-голосовании можно с любого устройства с доступом в интернет с восьми утра 6 сентября до 19:59 8 сентября. Регистрироваться заранее не нужно. Онлайн голосование доступно всем москвичам старше 18 лет с постоянной регистрацией в Москве и полной учетной записью на mos.ru.



Ранее Сергей Собянин подержал команду кандидатов «Единой России» на выборах в Мосгордуму — 2024.

