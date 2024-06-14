На mos.ru появился раздел о выборах депутатов Московской городской Думы

Посвященный выборам депутатов Московской городской Думы раздел появился на портале mos.ru.

Мосгордума назначила дату выборов депутатов нового созыва

Благодаря новому разделу на портале москвичи смогут узнать, как принять участие в электронном голосовании и другие подробности выборов, которые пройдут 6-8 сентября. Проголосовать можно будет как онлайн, так и на участке.

Принять участие в онлайн-голосовании можно с любого устройства с доступом в интернет с восьми утра 6 сентября до 19:59 8 сентября. Регистрироваться заранее не нужно. Онлайн голосование доступно всем москвичам старше 18 лет с постоянной регистрацией в Москве и полной учетной записью на mos.ru.

Ранее Сергей Собянин подержал команду кандидатов «Единой России» на выборах в Мосгордуму — 2024.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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