Собянин: Мост через Москву-реку к Филевской пойме достроят в 2025 году
Возведение моста через Москву-реку от Шелепихинской набережной до Филевской поймы завершится во II полугодии 2025 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительных работ.
Он уточнил, что мост поможет улучшить транспортную ситуацию для четырех районов Москвы, а сдать в эксплуатацию его планируют сентябре – октябре 2025 года.
Так, исполнительный директор компании-подрядчика АО «Дороги и Мосты Нацпроектстроя» Михаил Григорьев рассказал Собянину, что в процессе строительства моста было собрано 8 тыс. металлоконструкций. Он также отметил, что компания придерживается оптимистичного сценария и хочет открыть мост в августе или сентябре 2025 года.
Длина моста с шестью полосами движения составит 315 м. Всего по проекту построят 2,1 км дорог, включая мост и три эстакады. Также запланирована реконструкция порядка 700 м рядом находящейся улично-дорожной сети с Береговым проездом и участком от моста до Шелепихинского шоссе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru