Собянин: Мост через Москву-реку к Филевской пойме достроят в 2025 году

Возведение моста через Москву-реку от Шелепихинской набережной до Филевской поймы завершится во II полугодии 2025 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра строительных работ.

Он уточнил, что мост поможет улучшить транспортную ситуацию для четырех районов Москвы, а сдать в эксплуатацию его планируют сентябре – октябре 2025 года.