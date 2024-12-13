Сергей Собянин утвердил планы развития трамвайной сети в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил стратегию действий по развитию трамвайной сети на 2025 год и среднесрочную перспективу, сообщил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, на данный момент городская трамвайная сеть охватывает 86 районов. Протяженность трамвайных путей в столице составляет около 420 километров, 80% из них отделена от автомобильных дорог и находится на обособленном полотне. В столице работает 35 маршрутов, на которых ежедневно совершают около 700 тысяч поездок.

Московский метрополитен включает около 550 вагонов. При этом доля нового подвижного состава превышает 95%. На ближайшие годы запланирована закупка еще около 100 современных трамваев, что позволит полностью обновить парк.

Отдельное внимание уделяется инфраструктуре. С 2010 годы уже реконструировано 96% путей. В сентябре 2024 года также была открыта новая трамвайная линия на улице Сергия Радонежского, что позволило восстановить движение трамваев в Таганском районе, которое существовало более 70 лет назад. В ближайшие годы трамвайную сеть в городе намерены расширить.

«Планируем также строительство новой линии на проспекте Академика Сахарова от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара, восстановление трамвайной линии на Трифоновской улице до Рижской площади», — заявил Ликсутов.

Помимо прочего еще в 2023 году московский Центр исследования и разработки беспилотного транспорта приступил к организации движения беспилотных трамваев. На первом этапе запуска подобного трамвая в мае 2024 года начались испытания беспилотного трамвая на улицах Москвы без пассажиров с водителем и системой дублирования его действий. Трамвай проехал более 800 километров по трассе маршрута № 10 от станции метро «Щукинская» до улицы Кулакова.

В августе 2024 года начался второй этап запуска беспилотного трамвая. Установление правительством России в Москве экспериментального правового режима (ЭПР) для запуска беспилотного транспорта позволило беспилотному трамваю выходить на маршрут как с пассажирами, так и без них по специальному графику. Водитель при этом только страхует, поскольку система беспилотного вождения уже взяла управления и принятия решений на себя.

Третий финальный этап запуска начнется в конце 2025 года, когда транспортное средство будет курсировать по городу в полностью беспилотном режиме. Программное обеспечение для трамвая разрабатывается сотрудниками Московского метрополитена без привлечения сторонних компаний. Беспилотная технология принадлежит Правительству Москвы.

При этом столичный беспилотный трамвай уже получил две награды на крупных премиях, став победителем Reforum Awards в номинации «Инновация года» и премии «Компания будущего — 2024» в номинации «Диджитал-трансформация».

