Собянин: Москва подписала ряд крупных соглашений на Петербургском форуме
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал телеканалу «НТВ» о том, что столица заключила несколько соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Так, по словам Собянина, столица подписала Соглашение с Центробанком о развитии цифрового рубля. Кроме того, был подписан целый ряд соглашений в области фармацевтической промышленности.
Градоначальник также рассказал о подписании Соглашения с «КамАЗом», в рамках которого будет создан первый в России роботизированный завод по производству малотоннажных грузовиков.
Собянин добавил, что из-за ухода зарубежных производителей с российского рынка отечественный бизнес начал активно занимать освободившиеся ниши.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Началась разработка новой версии сказки «Морозко»
- СМИ: На бывшего мэра Купянска совершили покушение в Белгородской области
- МВД: 10 человек пострадали при столкновении автобуса с «КамАЗом» в Ленобласти
- Писатель Цыпкин: Нейросеть не сможет написать текст, который по-настоящему зацепит душу
- Власти ХМАО заключили соглашение с Федерацией креативных индустрий
- Слуцкий: Кологривый может сыграть молодого основателя ЛДПР Жириновского
- Италия стала лидером по числу выданных россиянам шенгенских виз
- СК завершил расследование убийства Игоря Талькова
- Траур объявили в Херсонской области
- В Тольятти «АвтоВАЗ» привлек к работе на заводе 200 осужденных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru