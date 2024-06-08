Собянин: Москва подписала ряд крупных соглашений на Петербургском форуме

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал телеканалу «НТВ» о том, что столица заключила несколько соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Так, по словам Собянина, столица подписала Соглашение с Центробанком о развитии цифрового рубля. Кроме того, был подписан целый ряд соглашений в области фармацевтической промышленности.

Градоначальник также рассказал о подписании Соглашения с «КамАЗом», в рамках которого будет создан первый в России роботизированный завод по производству малотоннажных грузовиков.

Собянин добавил, что из-за ухода зарубежных производителей с российского рынка отечественный бизнес начал активно занимать освободившиеся ниши.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ПМЭФСергей СобянинСоглашение

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