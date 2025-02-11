Собянин: Московские школьники победили в первенстве России по шахматам
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил школьников столицы, которые победили в первенстве России по шахматам.
Ребята завоевали 12 золотых, семь серебряных и шесть бронзовых медалей. А воспитанники детско-юношеской спортивной школы имени Ботвинника Московского дворца пионеров стали чемпионами в своих возрастных категориях.
Мэр отметил, что также впечатляют результаты и других воспитанников школ Анатолия Карпова, «Интеллект», «Юность Москвы», центра творчества «Бибирево» и учеников гроссмейстера Андрея Селиванова.
Глава города поздравил ребят с заслуженными наградами и пожелал новых успехов.
В январе мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил московских учащихся и выпускников школ с успешным выступлением на международных предметных олимпиадах в прошлом году и вручил им благодарственные письма.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В порту Ейска зафиксировали загрязнение акватории зерновой пылью
- Мэр Магадана Гришан подал в отставку
- Актриса Екатерина Васильева опровергла сообщения о болезни
- Господдержка молочной отрасли по итогам 2024 года выросла почти на треть
- В Марий Эл задержали основателя компании iSpring Юрия Ускова
- В Кремле не поддержали новые правила сверхурочной работы
- Пожар на промпредприятии в Саратове потушен после атаки БПЛА
- В Москве задержали женщину, заказавшую убийство мужа за пять миллионов рублей
- В Томске отменили концерт Лолиты
- Белозеров назвал самые востребованные ж/д направления у россиян в 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru