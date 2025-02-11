Собянин: Московские школьники победили в первенстве России по шахматам

Мэр отметил, что также впечатляют результаты и других воспитанников школ Анатолия Карпова, «Интеллект», «Юность Москвы», центра творчества «Бибирево» и учеников гроссмейстера Андрея Селиванова.

Глава города поздравил ребят с заслуженными наградами и пожелал новых успехов.

В январе мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил московских учащихся и выпускников школ с успешным выступлением на международных предметных олимпиадах в прошлом году и вручил им благодарственные письма.

