Собянин: Московские школьники победили в первенстве России по шахматам

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поздравил школьников столицы, которые победили в первенстве России по шахматам.

Ребята завоевали 12 золотых, семь серебряных и шесть бронзовых медалей. А воспитанники детско-юношеской спортивной школы имени Ботвинника Московского дворца пионеров стали чемпионами в своих возрастных категориях.

Собянин рассказал о победах столичных школьников на международных олимпиадах

Мэр отметил, что также впечатляют результаты и других воспитанников школ Анатолия Карпова, «Интеллект», «Юность Москвы», центра творчества «Бибирево» и учеников гроссмейстера Андрея Селиванова.

Глава города поздравил ребят с заслуженными наградами и пожелал новых успехов.

В январе мэр российской столицы Сергей Собянин поздравил московских учащихся и выпускников школ с успешным выступлением на международных предметных олимпиадах в прошлом году и вручил им благодарственные письма.

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская

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