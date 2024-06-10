Собянин: Мневниковская пойма будет интегрирована в транспортную сеть города

Он отметил, что на сегодняшний день идет активное возведение жилья, офисов и спортивного кластера. По словам мэра, идет утверждение концепции благоустройства набережных, где можно будет заняться спортом и прогуляться. Собянин подчеркнул, что для интеграции поймы в транспортную сеть столицы строятся развязки и дороги.

Так, к самым масштабным объектам относятся, в частности, два моста через Москву-реку в створе улицы Мясищева и вблизи улицы Новозаводской, а также путепровод через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублевского шоссе.

