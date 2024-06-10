Собянин: Мневниковская пойма будет интегрирована в транспортную сеть города
Продолжается развитие Мневниковской поймы – реализация масштабного проекта. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что на сегодняшний день идет активное возведение жилья, офисов и спортивного кластера. По словам мэра, идет утверждение концепции благоустройства набережных, где можно будет заняться спортом и прогуляться. Собянин подчеркнул, что для интеграции поймы в транспортную сеть столицы строятся развязки и дороги.
Так, к самым масштабным объектам относятся, в частности, два моста через Москву-реку в створе улицы Мясищева и вблизи улицы Новозаводской, а также путепровод через основной ход Северо-Западной хорды в сторону Рублевского шоссе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Ростех» передал Минобороны новую партию Як-130
- Минобороны: Четыре украинских беспилотника сбили над Брянской областью
- Пушилин: Наемники из Грузии, Канады и США активно участвуют в боях на стороне ВСУ
- Умерла звезда греческой версии «Моей прекрасной няни» Деспина Стилианопулу
- Число вакансий в России с зарплатой выше 100 тысяч рублей весной выросло в 2,8 раза
- Над Брянской областью уничтожили три беспилотника ВСУ
- Курс евро опускался ниже 95 рублей впервые с 16 января
- В Крыму оценили ущерб от водной и энергетической блокад в 14 трлн рублей
- «Рособоронэкспорт» заключил контракты на поставку свыше 170 вертолетов
- СМИ: Финляндия передала Киеву новейшее вооружение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru