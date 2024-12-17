Собянин: Метродепо «Южное» будет объединено с действующим депо «Братеево»

Строящееся электродепо «Южное» и действующее депо «Братеево» станут единым многофункциональный комплексом, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин уточнил, что на одной территории расположатся два предприятия, где поезда метро будут останавливаться между рейсами, проходить плановое обслуживание и полный цикл капитального ремонта.

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По его словам, для это будут соединены веера путей двух депо и создана единая система автоматики телеуправления движением.

Это поможет безопасному распределению поездов, контролю положения стрелок. Управлять системой будут из электродепо «Южное».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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