Собянин: Метродепо «Южное» будет объединено с действующим депо «Братеево»
Строящееся электродепо «Южное» и действующее депо «Братеево» станут единым многофункциональный комплексом, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Собянин уточнил, что на одной территории расположатся два предприятия, где поезда метро будут останавливаться между рейсами, проходить плановое обслуживание и полный цикл капитального ремонта.
По его словам, для это будут соединены веера путей двух депо и создана единая система автоматики телеуправления движением.
Это поможет безопасному распределению поездов, контролю положения стрелок. Управлять системой будут из электродепо «Южное».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Китае чиновника казнили за хищение и взятки на $426 млн
- Число нарушений в сфере такси в Москве выросло на 77,5%
- Начальника штаба армии арестовали в Южной Корее
- Спрос на курьеров в России вырос на 97% за два года
- «Работал бесстрашно»: Захарова отреагировала на гибель начальника войск РХБЗ
- Киркоров рассказал, что на съемках фильма его укусила выдра
- В ДТП с грузовиком под Ульяновском погибли пять человек
- СК подтвердил гибель начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова в Москве
- Посольство США в Вануату получило повреждения из-за землетрясения
- АТОР: Отказ Турции от all inclusive в отелях может грозить катастрофой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru