Загрутдинов: В электродепо «Южное» начался монтаж моечного комплекса

Специалисты приступили к монтажу оборудования моечного комплекса электродепо «Южное», которое строится в районе Братеево для Замоскворецкой линии московского метрополитена. О ходе работ рассказал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. Он уточнил, что данное оборудование разработано специально для подвижного состава метро.

«Там установлены арки нанесения моющих средств, ополаскивания и обдува, подвижной портал, блоки растирочных боковых щеток, а также щетки для мойки крыш и скосов», – пояснил Загрутдинов.

Моечный комплекс разместится в отстойно-ремонтном корпусе. Площадь обособленного производственного помещения превысит 1800 квадратных метров. Как сообщил генеральный директор «Мосинжпроекта» Сергей Жуков, его мощность рассчитана на обслуживание 12 поездов метро в сутки. Весь процесс будет идти полностью в автоматическом режиме.

Новейшие технологические решения позволят сократить время и ресурсы на обработку составов подземки, а также обеспечат экологичность процесса: использованная вода будет утилизирована через систему трехступенчатой очистки.

«Южное» возводится рядом с действующим электродепо «Братеево» вдоль Бесединского шоссе. После ввода объекта в строй, будет сформирован крупнейший в России комплекс по ремонту, обслуживанию и эксплуатации вагонов метро.

