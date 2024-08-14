Загрутдинов: В электродепо «Южное» начался монтаж моечного комплекса
Специалисты приступили к монтажу оборудования моечного комплекса электродепо «Южное», которое строится в районе Братеево для Замоскворецкой линии московского метрополитена. О ходе работ рассказал глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов. Он уточнил, что данное оборудование разработано специально для подвижного состава метро.
«Там установлены арки нанесения моющих средств, ополаскивания и обдува, подвижной портал, блоки растирочных боковых щеток, а также щетки для мойки крыш и скосов», – пояснил Загрутдинов.
Моечный комплекс разместится в отстойно-ремонтном корпусе. Площадь обособленного производственного помещения превысит 1800 квадратных метров. Как сообщил генеральный директор «Мосинжпроекта» Сергей Жуков, его мощность рассчитана на обслуживание 12 поездов метро в сутки. Весь процесс будет идти полностью в автоматическом режиме.
Новейшие технологические решения позволят сократить время и ресурсы на обработку составов подземки, а также обеспечат экологичность процесса: использованная вода будет утилизирована через систему трехступенчатой очистки.
«Южное» возводится рядом с действующим электродепо «Братеево» вдоль Бесединского шоссе. После ввода объекта в строй, будет сформирован крупнейший в России комплекс по ремонту, обслуживанию и эксплуатации вагонов метро.
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