Собянин: Конкурс «Новатор Москвы» поставил рекорд по темпам регистраций

По его словам, за семь недель на конкурс зарегистрировались более двух тысяч человек, что в два раза больше, чем за аналогичный период с момента старта приёма заявок в 2024 году.

Он отметил, что в рамках конкурса «Новатор Москвы» предложить свои идеи могут учёные, технологические предприниматели, изобретатели и инноваторы в возрасте от 14 лет, в том числе в составе команды до пяти человек.

«В этом году на участие в конкурсе «Новатор Москвы» было подано много перспективных московских проектов», – указал Собянин.

Градоначальник добавил, что победителей и финалистов ждут денежные премии а также поддержка в коммерциализации их разработок и создании технологического бизнеса.

Ранее Собянин объявил о старте приёма заявок на конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

