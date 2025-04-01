Собянин: Конкурс «Новатор Москвы» поставил рекорд по темпам регистраций
Организаторы конкурса «Новатор Москвы» зафиксировали рекордное количество регистраций желающих принять в нём участие. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, за семь недель на конкурс зарегистрировались более двух тысяч человек, что в два раза больше, чем за аналогичный период с момента старта приёма заявок в 2024 году.
Он отметил, что в рамках конкурса «Новатор Москвы» предложить свои идеи могут учёные, технологические предприниматели, изобретатели и инноваторы в возрасте от 14 лет, в том числе в составе команды до пяти человек.
«В этом году на участие в конкурсе «Новатор Москвы» было подано много перспективных московских проектов», – указал Собянин.
Градоначальник добавил, что победителей и финалистов ждут денежные премии а также поддержка в коммерциализации их разработок и создании технологического бизнеса.
Ранее Собянин объявил о старте приёма заявок на конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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